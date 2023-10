Fout geparkeerde fietsen vriendelijk, maar resoluut na uur van Hortusplein verwijderd

De fietsgarage onder het Hortusplein is vaak leeg en de chaos op het plein groot. Vanaf nu moet dat gaan veranderen. Staat je fiets een meter buiten het vak en ben je binnen het uur niet terug nadat handhavers de stalen ros hebben gelabeld, dan kan je tegen een vergoeding van 25 euro het rijwiel ophalen op het depot bij het station.

Stewards

Wethouder Bas van Leeuwen krijgt tijdens de commissievergadering een foto van het plein waarop stewards fietsers wijzen op het strengere beleid. En hij ziet dat het goed gaat. "Die stewards staan er nog twee weken. Daarna moet het duidelijk zijn via de bebording."

Die bewegwijzering is voor een aantal politici nog een zorgpunt. "Want zo duidelijk is het niet, waar de ingang van de fietsgarage onder het Hortusplein is", stelt raadslid Timo Haver van de PvdA. Maar hij en de rest van de gemeenteraad zijn blij met de verkorting tot een uur voordat de fiets verwijderd wordt.

Beetje lief

Wel klinkt er de roep om de tijd voor foutparkeerders nog verder terug te dringen naar een half uur, zoals ook al in andere steden gebeurt. "Je bent niet een heel uur in de supermarkt en dan ben je dus terug voordat je foutgeparkeerde fiets is afgevoerd", denkt CDA'er Ron Dreijer. Dat wil wethouder Van Leeuwen op termijn wel overwegen.

En dat er in het bedrag dat betaald moet worden om je fiets weer uit het depot terug te krijgen, geen strafboete zit, maar alleen een dekking van de gemaakte kosten, lijkt Timo Haver van de PvdA jammer te vinden.

Fietspartij bij uitstek Jouw Haarlem hoopt daarentegen dat er toch 'een beetje lief' met de Haarlemse fietsers wordt omgegaan. "Liever niet straffen, maar verleiden", stelt Arwen Scholten van Jouw Haarlem. Ze pleit wederom voor het langer inzetten van stewards die de foutparkeerders vriendelijk doch dringend naar de fietsgarage verwijst. "En waarom zouden we de fietsen buiten de lijntjes niet verplaatsen naar die garage, in plaats van ze naar het depot bij het station te brengen."

Duidelijkheid

Op dat punt is de wethouder duidelijk. En als na drie dagen de verwijderde fietsen nog niet bij het depot naast het station zijn opgehaald, gaan ze toch echt naar het grote depot bij Cruquius.

En dan hoopt de fietswethouder Van Leeuwen dat het in Haarlem langzaam aan duidelijk gaat worden: voor langparkeren zoek je een fietsgarage op. En die komen binnenkort ook op het Houtplein en onder het oude V&D-pand in het centrum.