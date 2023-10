Ouderen boos door locaties coronaprik ver buiten de stad: "Leiden, Assendelft of Utrecht"

Verontwaardigde reacties van mensen in de risicogroep en ouderen die een coronaprik willen halen. Er zijn lange wachttijden en mensen die een plek in de stad willen boeken, krijgen die optie zelden te zien en worden naar plaatsen ver buiten Amsterdam gestuurd.

Er is niet genoeg capaciteit in de stad om aan de vraag naar de prik te voldoen. Er zijn twee locaties in Amsterdam: in Noord bij het Buikslotermeerplein en in Nieuw-West aan de Aletta Jacobslaan. Ook zit er nog één locatie in Amstelveen.

John Scherpenisse is herstellende van een gebroken heup, heeft geen auto en heeft het ook niet breed. "Je moet dan via mijnprik.nl een locatie uitzoeken", beschrijft hij het proces. "Dat heb ik gedaan, maar de dichtstbijzijnde is Assendelft." Hij ziet het niet zitten om helemaal naar Utrecht te reizen met het openbaar vervoer. "Ik ben op z'n minst een uur onderweg en het kost me een vermogen. Voor een prikkie van nog geen 5, misschien 2-3 minuten."

