Op de marathon van Amsterdam draait het vooral om de Olympische limiet: "Scherpe tijd"

Over een paar dagen klinkt het startschot in het Olympisch Stadion voor de 47e editie van de TCS Amsterdam Marathon. Een wedstrijd waar altijd de nodige internationale en nationale topatleten aan meedoen. De meest opvallende namen verschenen donderdag op de persconferentie in het Rijksmuseum. "Ik ga ervoor zondag", aldus Khalid Choukoud.

Foto: De topatleten op de persconferentie van de Amsterdam marathon - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

De topatleten zullen zondag alles uit de kast halen om een toptijd neer te zetten. Niet alleen voor de eigen statistieken, maar ook om onder de Olympische limiet van 2.08.10 te duiken. Aankomende zomer staan namelijk de Olympische Spelen weer op het programma. Choukoud Voor de vijfde keer doet Khalid Choukoud mee aan de marathon van Amsterdam. En vaak liep hij met succes in de hoofdstad, want drie keer veroverde hij de nationale titel. Dit jaar zijn voor hem de ogen gericht op die limiet voor Parijs 2024. "Is een hele scherpe tijd, maar ik ga er alles aan doen. Ik wil namelijk heel graag naar Parijs." Het persoonlijk record van Choukoud is 2.09.34. Tekst loopt door onder de video.

Atleet Khalid Choukoud over de Olympische limiet van 2.08.10. - NH Nieuws

Holterman vs Luijten Bij de vrouwen zijn de ogen zondag gericht op Jill Holterman uit Egmond aan den Hoef (pr: 2.28.18) en Anne Luijten (pr: 2.30.59). Beide atletes willen ook dolgraag naar de Olympische Spelen in Parijs. Drie tickets zijn er te verdelen voor de Nederlandse atletes mits ze de limiet van 2.26.50 halen. Sifan Hassan is al zeker van Parijs, ook Nienke Brinkman zal er één deze maanden er waarschijnlijk eentje pakken, dan blijft er nog één over. Op dat laatste ticket azen zowel Holterman als Luijten. "De marathon is zo'n zware afstand dat het vooral gaat tussen mij en de afstand en dat geldt voor Jill hetzelfde", vertelt Luijten in het Rijksmuseum. "En het is alleen maar mooi als we elkaar kunnen helpen onderweg." Tekst loopt door onder de video.

Atlete Anne Luijten over haar belangrijkste concurrente Jill Holterman uit Egmond aan den Hoef - NH Nieuws

NH Sport zendt de Amsterdam Marathon zondag in samenwerking met de NOS en AT5 live uit. Vanaf 9.00 uur kun je naar de wedstrijdloop kijken. Van 12.00 tot 14.30 uur richten de camera's zich op alle recreatieve lopers.