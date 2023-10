Schiphol verwacht explosieve stijging passagiers in herfstvakantie

Schiphol verwacht dat in de komende herfstvakantie 3,3 miljoen passagiers de luchthaven zullen bezoeken. Dat is maar liefst een kwart meer dan vorig jaar. De luchthaven zegt alle nodige maatregelen te treffen en dat mensen dus geen last zullen hebben van lange rijen en chaos.

Het staat menig passagier die vorig jaar zomer op vliegvakantie ging nog op het netvlies gebrand. Ellenlange rijen voor de incheckbalies en security, grotendeels veroorzaakt door een nijpend tekort aan beveiligers. Na die 'rampzomer' nam de luchthaven maatregelen. Zo werden er 850 nieuwe beveiligers aangenomen om een herhaling te voorkomen in de meivakantie, eerder dit jaar. En met succes, een zomerstorm daargelaten bleef een herhaling van vorig jaar tot op heden uit. Dankzij een succesvolle wervingscampagne zijn er inmiddels zo'n 1000 beveiligers in dienst, en via een campagne met twee acteurs over handige kledingtips moeten mensen de security sneller kunnen passeren. Artikel gaat verder onder link.

Ook nu geeft Schiphol mensen tips over hoe ze zich zo kunnen kleden dat ze zo snel mogelijk door de security check kunnen lopen, en raadt het passagiers aan om online in te checken en op tijd (maar niet te vroeg) naar de luchthaven te komen. Sinds afgelopen zomer stimuleert de luchthaven reizigers een tijdslot te boeken, zodat vaststaat hoe laat ze bij de security worden verwacht en de drukte beheersbaar blijft. Dat het aantal verwachte passagiers de komende twee weken met 3,3 miljoen maar liefst 25 procent hoger ligt dan vorig jaar, is volgens een woordvoerder van de luchthaven geen reden tot zorg: "Dit is ongeveer hetzelfde aantal passagiers dat in de herfstvakantie van 2019 via de luchthaven reisde. Het is dus geen onbekend gebied. Al die beveiligers die we in het voorjaar extra hebben aangenomen hebben de afgelopen zomer al een enorm verschil gemaakt, en we verwachten daardoor ook geen problemen in de volgende twee weken."

"Mensen hoeven niet meer bang te zijn dat door de drukte hun vlucht wordt gecanceld" Woordvoerder Schiphol over de verwachte herfstdrukte

Vorige herfstvakantie kreeg de luchthaven ondanks de korte wachttijden alsnog een bak kritiek over zich heen. Door personeelstekort schrapte Schiphol toen een aantal vluchten om het aantal passagiers op de luchthaven kleiner te houden. Ook dat scenario zal zich deze vakantie niet voordoen, vertelt de woordvoerder: "Het schrappen van die vluchten kwam door een samenloop aan omstandigheden die we slechts ten dele konden controleren. Met de nieuwe maatregelen hoeven mensen niet meer bang te zijn dat hun vlucht wordt gecanceld."