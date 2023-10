Honderden bij demonstratie voor Israël op Dam in Amsterdam

De demonstratie begon rond 17.00 uur. Er vinden verschillende toespraken plaats. Aanwezigen is gevraagd om een Israëlische vlag mee te nemen.

De politie is aanwezig om de demonstratie veilig te laten verlopen. De oorlog in Israël zorgt voor spanningen in de stad, zo was ook voorafgaand aan de demonstratie te merken.

"Het is ongelooflijk. Er is geen enkel buitenlandconflict dat zoveel emoties oproept als het Israëlisch-Palestijns conflict", zegt organisator Naomi Mestrum. "Het is ook een conflict dat enorm polariseert."

Geen politieke demonstratie

Ze benadrukt dat het juist geen politieke demonstratie is. "Je kunt ook voor een Palestijnse staat zijn en je solidair voelen met de slachtoffers van de terreuraanslag."

Aanstaande zondag is er een steunbetuiging aan Palestina. Die demonstratie gaat van de Dam naar Westerpark.