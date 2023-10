Westerheem viert vijftigjarig bestaan ondanks personeelstekort

Westerheem is in feeststemming. Het verpleeg- en zorgtehuis in Heemskerk viert met honderden ouderen het vijftigjarig bestaan. Ondanks het tekort aan zorgpersoneel weet zij al decennialang Heemskerkse ouderen te verzorgen én te vermaken.

In bovenstaande video zie je hoe het winkeltje in het zorgtehuis een belangrijk sociaal bindmiddel is.

Personeelstekort

Peter van Wageningen is bestuurslid voor Westerheem en hij geeft de bewoners als cadeau voor het jubileum een 'zelfspelende accordeon,' maar volgens hem is dat niet volgens het personeelstekort.

Toch geeft hij toe dat het zoeken is naar personeel. "Er is een groot verloop geweest. Het kan schrijnend worden met de toenemende vergrijzing, want daarmee neemt ook het personeelstekort toe."

Het is daarom belangrijk dat Westerheem een enorm netwerk aan vrijwilligers en familieleden heeft, stelt hij. "We moeten dat netwerk in Westerheem erbij halen om goede zorg te blijven bieden. De roosters voor het huidige personeel moet bovendien meer keuzevrijheid gaan bieden." De vraag is of dat gaat lukken, want het is volgens Westerheem nu al "passen en meten met planningen."

Bewoners

Bewoners zeggen ondertussen tegenover NH met veel plezier te wonen in Westerheem. "Er wordt veel georganiseerd en het is hier gezellig," aldus een van hen.