'Eten wat de pot skaft!' Bestaat er zoiets als een typisch West-Friese keuken?

De regio West-Friesland is al eeuwen een paradijs als het gaat om het verbouwen van voedsel. "Er is van alles van de schijf van vijf te vinden: fruit, groenten, veeteelt. Dat heb je bijna nergens anders in Nederland", weet culinair schrijver Thijs Dekker. Maar: bestaat er ook zoiets als de West-Friese keuken, en hoe kenmerkt deze zich dan? "Deze regio mag best iets meer trots op haar eigen keuken zijn."

Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen.

De West-Friese keuken als kerstpakket dus. Maar: bestaat er wel zoiets als een West-Friese keuken? En zo ja, hoe kenmerkt deze zich dan? Cees Neefjes is al sinds 1981 kok in het Hoornse ziekenhuis en studeerde ooit gastro-engineering in Leuven. "Je zou zeker kunnen spreken van een West-Friese keuken", zegt Neefjes.

Grove voeding

"Het ontstaan ervan heeft mede te maken met de geschiedenis. De Romeinen trokken ooit Europa over, maar zijn de Rijn nooit overgestoken. Dat was de grens. Dat zie je terug in de cultuur, maar ook in voeding. Zo is de Elzas heel bourgondisch, maar houden ze in Duitsland van grote schnitzels."

Neefjes: "In onze regio werd grove voeding gegeten, met grote stukken vlees. En daarnaast wat in de buurt voor handen was. Denk aan wilde vruchten, ganzen, eenden en hazen. Later werd door de V.O.C kennisgemaakt met kruiden, maar het eten bleef toch vooral lokaal. Je zou de West-Friese keuken kunnen typeren met eenvoud. Met veel koolsoorten en bijvoorbeeld grauwe erwten. Dat is lang zo gebleven. Pas sinds de mensen op vakantie naar andere landen gaan, komen er andere invloeden. Zoals Italiaans, Spaans en Turks."

