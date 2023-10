Mark Pol (37) nieuwe burgemeester van Texel

De nieuwe burgemeester van Texel wordt Mark Pol. Dat heeft Nick Ran, voorzitter van de vertrouwenscommissie, vanavond in een extra raadsvergadering bekendgemaakt. Pol is 37 jaar en werkt nu bij een adviesbureau. Hij was eerder raadslid en wethouder in Almere.

In 2007 behaalde Pol zijn bachelor Political Science aan de Vrije Universiteit. Hij behaalde daarna aan diezelfde universiteit nog twee masters: Macro-economics en Social Research.

Namens de VVD zat hij vanaf 2010 in de gemeenteraad van Almere. Hij was daar aansluitend van 2013 tot 2018 wethouder en had als portefeuille financiën.

Het gaat formeel nog om een voordracht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet de benoeming nog goedkeuren. Als dat gebeurt, wordt de nieuwe burgemeester op 20 december beëdigd.

Geen burgemeesterservaring

Pol volgt Michiel Uitdehaag op, die eerder dit jaar na ruim zeven jaar burgemeesterschap verhuist naar Venray, waar hij burgemeester wordt. Na zijn vertrek nam Rob van der Zwaag de honneurs waar, tot een nieuwe burgemeester zou worden benoemd. Net als Uitdehaag heeft Pol geen eerdere ervaring als burgemeester.

Burgemeester zijn op Texel, een eiland, is toch net iets anders dan in een andere gemeente, vond oud-burgemeester Michiel Uitdehaag. "Je bent wat meer 24/7 burgemeester", zei hij bij zijn afscheid in mei tegen NH. "Texelaars zijn eigenzinnig en eigengereid en kunnen stevig discussiëren, maar de volgende dag moet je toch weer samen met elkaar verder."

Sollicitanten

Er hadden 29 mensen gesolliciteerd, 11 vrouwen en 18 mannen, zo meldde de provincie in mei. Hiervan hadden 17 mensen ervaring in (lokaal) openbaar bestuur en hadden 12 mensen een functie daarbuiten. Later gaf Texel aan dat er uiteindelijk 31 sollicitanten waren, met nog 2 mannen meer.