Terug in de tijd: woede-uitbarsting van Nick Olij bij AZ: "Enige die zijn mond open trekt"

In het seizoen 2017/18 volgde NH Sport de talenten van Jong AZ op de voet. Verslaggever Thomas Brood viel vooral de stilte op in de kleedkamer. "Het waren natuurlijk hele jonge gasten, dus vooral trainers Martin Haar en Denny Landzaat hoorde je. Alleen Nick Olij was daar een uitzondering in", vertelt hij.

Fragment uit de documentaire "Aan het einde liggen de bloemen" - NH Nieuws

Jong AZ is in 2017 bezig aan haar eerste seizoen in het betaalde voetbal. Onder leiding van Haar en Landzaat werden de talenten klaargestoomd voor een verdere carrière in het betaalde voetbal.

"Wij laten elkaar in de steek. Dit kan toch niet. Wij hebben 41 doelpunten tegen in 19 wedstrijden" Jong AZ-keeper Nick Olij

De start in dat eerste seizoen in de eerste divisie is moeizaam. Er wordt meer verloren dan gewonnen en ook Olij keept niet goed. Dieptepunt dat seizoen is de 7-2 nederlaag thuis tegen NEC. Voor het eerst in maanden trekt een speler zijn mond open. "7-2 in eigen huis. Hebben wij dit wel door jongens? Wij laten elkaar in de steek. Dit kan toch niet! Wij hebben 41 doelpunten tegen in 19 wedstrijden", roept een zichtbaar gefrustreerde Olij na afloop in de kleedkamer. Jaren later speelt Olij bij Sparta en zit hij voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Het lijkt erop dat de Haarlemmer vrijdag niet op goal staat tegen Frankrijk. Bondscoach heeft voorzichtig door laten doorschemeren dat Bart Verbruggen gaat starten.

"Zes jaar geleden had ik nooit verwacht dat Olij het Nederlands elftal zou halen" NH Sport-verslaggever Thomas Brood