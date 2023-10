Gesprek in ambtswoning tussen joden en moslims: "Behoefte aan nuance"

Bijna honderd Amsterdammers hebben gisteren in de ambtswoning met elkaar gesproken over de oorlog in Israël en de gevolgen voor de stad. Burgemeester Halsema sprak van een 'heel ontroerende bijeenkomst'.

Ook Itay Garmy van Volt was aanwezig. "Het gesprek gaf mij hoop. Hoop dat er manieren zijn om tijdens perioden van ellende bij elkaar te komen en elkaars pijn te begrijpen. Het grootste verlangen wat werd uitgesproken was dat er nu behoefte is aan nuance. Aan niet-polariseren. En dat verlangen ondersteun ik van harte."

Geen muren

"Wij moeten geen muren plaatsen in onze medemenselijkheid", zei Sheher Khan van Denk. "Wanneer er Israëlische slachtoffers vallen, dan spreken we ons daarover uit. Wanneer er Palestijnse slachtoffers vallen, dan spreken we ons daarover uit. We maken geen onderscheid in burgerdoden."

Burgemeester Halsema zei dat de belangrijkste boodschap volgens haar was dat het goed is voor Amsterdammers om te aanvaarden dat er meerdere werkelijkheden zijn. "Dat er een werkelijkheid is van een groot onrecht dat de Israëlische bevolking afgelopen zaterdag is aangedaan. Een terreuractie van Hamas. Er is ook een werkelijkheid van Palestijnen en moslims in de stad die al jarenlang lijden onder het onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan. Beide werkelijkheden bestaan en kunnen naast elkaar bestaan."