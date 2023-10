Attracties en feest in sporthal: Andijk is klaar voor laatste kermis dit seizoen

Met de herfst die in september officieel is begonnen, komt er ook een einde aan het kermisseizoen in West-Friesland. Vanaf vandaag wordt de laatste gevierd in Andijk, met attracties op de Klamptweid en feest in de sporthal.

Met botsauto's, een draaimolen en de zweef zijn er genoeg attracties voor jong en oud op het veld aan de Klamptweid in Andijk. De kermisattracties zijn vandaag en dit weekend geopend van 14.00 uur tot middernacht.

In sporthal De Klamp begint het programma vanmiddag om 16.00 uur met de VrijMiBo, onder leiding van DJ Jens. Daarna volgt de Amsterdamse avond. Zaterdagmiddag kunnen de jongere kermisgangers naar de Kinderdisco, en zondag begint de Kermislunch om 14.00 uur. Aanmelden kan tot en met vandaag.

Druk kermisseizoen achter de rug

Het kermisseizoen in West-Friesland begon dit jaar op zaterdag 8 april, het weekend van Pasen. In Bovenkarspel en Twisk stonden in dat weekend de kermisattracties opgesteld, in verschillende huizen en tuinen werden kermisborrels gehouden en ook in de horeca werd de kermis goed gevierd.

Na het eerste weekend volgden traditiegetrouw de kermissen in onder andere Hoogkarspel (met Hemelvaart), Venhuizen (met Pinksteren), en de één na grootste kermis van Nederland: in Hoorn.

In Wervershoof werd dit jaar zelfs besloten om de kermis een dag eerder te openen. Ondanks dat het volgens kermisexploitant John van Dam rustiger leek dan normaal, lijkt het erop dat de extra dag blijvend is. Ook Van Dam stemt in met een langer kermisweekend. De gemeente gaat hier nog over beslissen.