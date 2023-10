Gezin van zieke Lotte (10) geroerd door inzamelingsactie in Wijk aan Zee

Recht uit het hart, dat is de oproep van Sharon van Wilgenburg uit Wijk aan Zee. Ze vraagt om een kleine donatie voor het gezin van haar beste vriendin en dorpsgenoot Sylvia van Amersfoort. Sylvia's dochter Lotte (10) heeft namelijk een chronische darmziekte en dat is niet altijd even makkelijk voor het gezin. De reacties zijn gelukkig hartverwarmend.

Dat wil zeggen: als ze zich niet ziek voelt. Want Lotte heeft ondanks de pittige medicijnen nog vaak buikpijn. Met de stoma is het er helaas niet beter op geworden, sterker nog: die brengt zelf ook weer problemen met zich mee.

Talloze keren werd Lotte opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. Toen kreeg ze een paar jaar geleden een stoma. Niet fijn voor het vrolijke, sociale meisje dat Lotte is.

"We hadden gehoopt dat Lotte haar leven weer een beetje terug zou krijgen. Dat is jammer genoeg niet het geval"

De stoma heeft een naam: Piet

"Het is wat het is", vertelt Sylvia. "De stoma speelt een grote rol in ons gezin, daar zijn we altijd heel open over. We hebben 'm Piet genoemd, hij hoort er gewoon bij."

Sylvia: "We vieren zijn verjaardag en als hij vervelend is, kunnen we lekker boos op 'm worden. Dat helpt, dan kunnen we er daarna weer om lachen. We hadden alleen gehoopt dat Lotte haar leven weer een beetje terug zou krijgen. Dat is jammer genoeg niet het geval."

Want de ziekte en de stoma gooien maar al te vaak roet in het eten. Dagjes uit die in het water vallen, weekendjes weg die vroegtijdig moeten worden afgebroken. Als er iets leuks in het verschiet ligt, houden ze er al rekening mee dat het niet door zal gaan.

Vriendin Sharon vindt dat verdrietig, voor het hele gezin. "Keer op keer is het mis. Je denkt, wanneer houdt het op? En: hoe houden jullie dit vol? Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen, hoe sterk je moet zijn."