Pools trollenleger richt zich op Alkmaar: "Vervelend, maar waait snel over"

Als we de berichten op X - voorheen Twitter - moeten geloven, dan is de Kaasmarkt in Alkmaar opeens een waardeloze markt en wordt het Stedelijk Museum Alkmaar gerund door racisten. Na de problemen bij de voetbalwedstrijd tussen AZ en Legia Warschau waarschuwde de gemeente Alkmaar haar werknemers al voor haatberichten van Poolse trollen en nu lijkt ook de rest van de stad aan de beurt. "Het is heel vervelend, maar vaak waait het in gevallen zoals deze wel weer over", zegt dr. Ellen Droog, deskundige op het gebied van desinformatie aan de Vrije Universiteit (VU).

Foto: Trollenleger valt Alkmaar lastig - Adobe Stock

Na afloop van het duel in Alkmaar werden twee spelers van Legia aangehouden na een vechtpartij met een beveiliger in het AFAS Stadion in Alkmaar. Sindsdien is er van meerdere Poolse kanten veel kritiek op onder andere de gemeente Alkmaar en de politie. Dit komt via het clubkanaal van Legia Warschau naar buiten en ook - op minder fraaie toon - via X.

"Je moet altijd kijken wie er belang heeft bij dergelijke berichten" Ellen Droog, deskundige op het gebied van desinformatie aan de VU

De berichten via X lijken van zogenaamde trollen te komen. Mensen die iets plaatsen om te provoceren of om te beïnvloeden, vaak zonder dat de identiteit is te achterhalen. Droog: "Daarom moet je altijd kijken wie er belang heeft bij dergelijke berichten. Soms gaat het om grotere, ernstige zaken zoals in Rusland, die met de oorlog hebben te maken. Dan wordt er een zogenoemd trollenleger ingezet voor heel veel berichten. Dan worden mensen zelfs betaald om dingen online te zetten." "Ik denk dat het in dit geval allemaal wat kleiner is", verklaart de VU-onderzoeker van de afdeling communicatiewetenschap. "Maar zelfs hier is niet uit te sluiten dat er politieke invloed is. Er komen verkiezingen aan in Polen en sommige partijen zijn niet heel erg EU-gezind. Misschien is het dan niet heel toevallig dat er wordt afgegeven op de autoriteiten van een ander EU-land. Het is niet uit te sluiten, maar ook absoluut niet met zekerheid te zeggen."

Foto: Kwetsende berichten aan het adres van burgemeester Anja Schouten en AZ - X

Op X werd de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten afgebeeld met 'Hitler-snor' en uitgemaakt voor racist. En in het clublogo van AZ was een hakenkruis verwerkt. Daar kwam later bij dat musea en de Kaasmarkt in één keer zeer negatief werden beoordeeld. Niet gaan discussiëren Volgens Droog zijn de mogelijkheden om hier iets aan te doen beperkt. "Wat je in ieder geval niet moet doen is gaan argumenteren of in discussie gaan met trollen. Dat heeft geen enkele zin. Daar zijn ze juist op uit. Ze willen alleen maar provoceren en krijgen op dat moment meer aandacht." "Als dingen echt niet door de beugel kunnen, dan moet je het rapporteren bij het kanaal waar de uitingen worden gedaan", zegt Droog. "Aangifte doen kan ook, maar dat heeft in een fase waarin dit zich bevindt waarschijnlijk niet veel zin. Je weet niet tegen wie je aangifte doet, waarschijnlijk is het moment snel voorbij en is het moeilijk om er een echte zaak van te maken."

Foto: Stedelijk Museum Alkmaar krijgt één ster en wordt racistisch genoemd - Google