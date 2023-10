Per direct einde aan betaald parkeren in Haarlemse Sportheldenbuurt: "Nu loopt het weer vol"

Het betaald parkeren in de Sportheldenbuurt in Haarlem werd op 30 mei dit jaar ingevoerd en gisteren per direct weer stopgezet door de gemeente. Reden: het draagvlakonderzoek in de buurt deugt niet. Dat leidt bij sommige buurtbewoners tot vreugde, maar lang niet iedereen is blij dat parkeren nu weer gratis is in het wijkje rond de voormalige Drostefabriek.

Op de vraag wat er mis is gegaan met het onderzoek, meldt de woordvoerder: "We hebben onvoldoende zorgvuldig gecommuniceerd over de gevolgen voor verschillende groepen bewoners ten aanzien van het wel of niet krijgen van bewonersparkeervergunningen en de bezoekersregeling. Dit is een leerpunt."

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem legt uit dat het in 2021 gehouden draagvlakonderzoek niet zorgvuldig is uitgevoerd. In dat onderzoek gaf 55 procent van de deelnemers aan voorstander te zijn van betaald parkeren in de buurt.

De borden die aankondigen dat je een betaaldparkerengebied inrijdt, hangen nog bij de kruising van de Kick Smitweg met de Oudeweg, maar de parkeerautomaat even verderop in de straat is al afgesloten. Er zit een grote, gele sticker op met de mededeling: "In de Sportheldenbuurt geldt geen betaald parkeren meer." Een voorbijganger op de fiets wijst ernaar en roept: "Goed hè? Gewoon weer gratis!" Hij rijdt snel door, het regent.

Politiebusjes en werkbusjes

De bewoner is niet blij dat het betaald parkeren voorlopig is geschrapt. "Na het invoeren daarvan was het echt een stuk rustiger in de buurt. Maar let maar op: binnen de kortste keren zie je weer de politiebusjes in de buurt, die agenten even naar hun geparkeerde auto brengen en de busjes van allerlei bedrijven uit de omgeving. Of medewerkers van scholen in de buurt, die hier hun auto zetten. Want het is verder betaald parkeren in de omgeving, dus nu loopt het weer vol hier."

De gemeente heeft de bewoners inmiddels een brief gestuurd over het stopzetten van betaald parkeren. Daarin wordt een inloopspreekuur aangekondigd over de kwestie. Ook meldt de gemeente dat het geld voor parkeervergunningen wordt terugbetaald en bewoners die op straat stonden met hun auto, hun parkeergeld kunnen terugvragen. Dan moeten ze wel het betalingsbewijs kunnen overleggen.

En de parkeerboetes dan?

Meerdere bewoners van de Sportheldenbuurt geven aan dat er sinds de invoering van betaald parkeren streng is gehandhaafd en er veel boetes zijn uitgeschreven. Ze willen graag weten of die boetes ook worden terugbetaald. NH heeft die vraag voorgelegd aan de gemeente, maar het antwoord daarop is nog niet binnen.

Wel is duidelijk dat de verkeersborden nog deze week worden weggehaald. De automaten blijven staan tot na het referendum over het invoeren van betaald parkeren in grote delen van Haarlem. Het gaat om twee parkeerautomaten. "Die twee automaten blijven voorlopig buiten dienst staan", vertelt de gemeentelijk woordvoerder, "Deze kunnen mogelijk verplaatst worden naar een andere plek in de stad."

Hoe nu verder?

Of de Sportheldenbuurt in de toekomst weer moet gaan betalen voor een parkeerplek, is onduidelijk. De gemeente wacht nu eerst het referendum over betaald parkeren af, dat op 8 juni 2024 wordt gehouden, tegelijk met de Europese verkiezingen. Tot die tijd komt er ook geen nieuw draagvlakonderzoek in het wijkje.