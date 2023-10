Amsterdamse stichting zet deuren open voor iedereen om over oorlog te praten: "We moeten op elkaar letten"

De Amsterdamse stichting Assadaaka opent deze week haar deuren voor iedereen die zijn zorgen wil uiten over de oorlog in Israël en Gaza. Joods, Palestijns of geen van beide: het maakt niet uit wie je bent of wat je overtuigingen zijn. "We moeten op elkaar letten en voor elkaar zorgen."

Tientallen mensen zijn er al langs geweest deze week, vertelt de voorzitter van Assadaaka Community, Ahmed El Mesri. De stichting ontvangt vooral mensen met een Arabische of islamitische afkomst, maar wil benadrukken dat iedereen mag aankloppen. "Vandaag waren er twee Hollanders, die ook Joods waren", zegt hij. De voorzitter hoopt dat mensen verbinding zoeken in plaats van polarisatie.

Bang voor problemen

Sommigen die langskomen hebben familie in het oorlogsgebied, maar de meesten komen om hun zorgen te delen over hoe het conflict in het Midden-Oosten mensen in Amsterdam kan beïnvloeden. Mina is bijvoorbeeld Marokkaans van origine.

Ze is vandaag op spreekuur gekomen. "Ik ben bang", vertelt ze. "Ik moet 's ochtends om 5.00 uur naar werk en dan is er niemand in de buurt. Ik draag een hoofddoek en ben bang voor problemen."

El Mesri: "Mensen zijn bang voor discriminatie, bang voor uitsluiting. Oorlog maakt mensen onzeker en bang." Hij wil mensen daarom vooral een luisterend oor bieden. "We vertellen ze ook dat Nederland een fijn land is. Dat Israël ver weg is en we hier in vrede leven."

Verdraagzaamheid

De Amsterdamse burgemeester Halsema riep gisteren in een toespraak in de gemeenteraad op tot verdraagzaamheid. "We zijn elkaars buren, we zitten naast elkaar in de schoolbanken, we sporten samen en we komen elkaar tegen. Dat betekent dat we ruimte voor elkaar moeten maken. Voor elkaars rouw, verdriet en zorgen." El Mesri is het volledig met Halsema eens. "We moeten op elkaar letten en voor elkaar zorgen."

De spreekuren zijn elke dag van 15.00 uur tot 17.00 uur, tot en met zondag. Daarna kijkt de stichting of ze het gaan verlengen.