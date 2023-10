Opgeleefde Bazoer helemaal op z'n plek bij AZ, al lonkt het buitenland ook

Het leven van een voetballer kan snel veranderen. Daar weet Riechedly Bazoer inmiddels alles van. Vorig jaar kwam hij nauwelijks in de plannen van AZ-trainer Pascal Jansen voor en dit seizoen is hij een onmisbare schakel bij de Alkmaarders. "Soms word je op een voetstuk geplaatst en op andere dagen kan je er niks van."

"Ik heb altijd het vertrouwen in mezelf gehouden", vertelt Riechedly Bazoer over vorig seizoen, toen hij bijna niet speelde. Slechts één keer stond de zesvoudig international in de basis, terwijl hij nu al op zeven basisplaatsen in de eredivisie staat. "Wat anderen vinden, daar lig ik niet wakker van en dit jaar heb ik de trainer overtuigd."

Barcelona

Op de dag af is Bazoer 27 jaar. De jarige job is ongeveer op de helft van z'n loopbaan en is blij met hoe het tot nu toe gaat. "Ik heb niks te klagen. Zo ben ik in het buitenland geweest en droom om ooit weer een stap naar buitenland te maken." Op de kidspersconferentie gaf Bazoer met een grote glimlach aan dat z'n droomclub Barcelona is. "Je moet wel realistisch blijven", kwam hij later lachend terug op die uitspraak.