Scholieren helpen bij redding inzittenden rolstoelbus na plons in sloot Hoofddorp

Enkele scholieren van het Altra College in Hoofddorp hebben afgelopen woensdag een handje geholpen bij de redding van de inzittenden van een rolstoelbus die te water was geraakt.

Behalve de chauffeur zaten er op dat moment twee cliënten van De Meerstede in de bus. Een van hen zat in een rolstoel achterin de bus, de ander (zonder rolstoel) op de bank achter de chauffeur.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond in de Dokter Bolkestijnstraat. Door 'een inschattingsfout' van de chauffeur belandde de bus rond 9.45 uur met de neus in de naastgelegen sloot, vertelt Haddie van der Wal van zorgcentrum De Meerstede (eigenaar van de rolstoelbus) aan NH.

Drie leerlingen van docent Nourdin komen direct in actie. "Ze gingen er met hun docent op af," gaat de conciërge verder. Eenmaal bij de bus, zien ze een vrouw in de sloot staan die de chauffeur uit de bus probeert te krijgen, maar daar moeite mee heeft omdat ze steeds verder in de modderige sloot wegzakt.

De leerlingen en docent Nourdin reiken de vrouw - een medewerkster van De Meerstede die op het moment van het ongeluk niet in de bus zat - de hand. Met vereende krachten trekken ze de vrouw uit de sloot. Niet veel later staat ook de chauffeur weer met beide benen op het droge.

Geen gewonden

De cliënt zonder rolstoel was voor aankomst van de leerlingen al door de medewerkster uit de bus gehaald. "De andere persoon is er later door de brandweer uitgetrokken," zegt de conciërge. Dat wordt bevestigd door de brandweer, die laat weten dat er niemand gewond was geraakt.

De betrokken buschauffeur is erg geschrokken, vertelt coördinator Van der Wal aan NH. "Hij is blij dat het goed is afgelopen en de reizigers ongedeerd zijn."