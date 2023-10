Leerlingen redden inzittenden uit rolstoelbus na plons in water: "Er was iets goed mis"

Leerlingen van het Altra College in Hoofddorp hebben gisteren drie inzittenden uit een rolstoelbus gered die in het water was beland. Samen met hun docent trokken ze één van de twee mannen met rolstoel en al uit de bus.

Foto: Reddingsactie rolstoelbus Hoofddorp - Conciërge Altra College

Het ongeluk gebeurde gisterochtend in de Dokter Bolkestijnstraat. Rond 9.45 uur belandt een rolstoelbus van zorgcentrum De Meerstede door onbekende oorzaak met de neus in de sloot. Het ongeluk trekt direct de aandacht. Niet alleen van omwonenden, maar ook van leerlingen van het Altra College, een school voor speciaal onderwijs aan de overkant van het water. "Een van onze klassen hoorde een knal en merkte dat er iets goed mis was," vertelt de conciërge van de school. Lees verder onder de kaart.

Als de leerlingen uit het raam kijken, zien ze de rolstoelbus voorover in de sloot liggen en komen direct in actie. "Ze gingen er met hun docent op af," gaat de conciërge verder. "Samen vormden ze een ketting om de inzittenden eruit te trekken." Terwijl de chauffeur zichzelf in veiligheid brengt, slagen de scholieren en hun docent erin één van de inzittenden uit de bus te trekken. Niet veel later zijn ook de hulpdiensten ter plaatse en nemen het werk van de leerlingen over. "De andere persoon is er later door de brandweer uitgetrokken," zegt de conciërge.

Inschattingsfout De brandweer laat aan NH weten dat de cliënten en de chauffeur ongedeerd zijn gebleven. Buscoördinator Haddie van der Wal, van De Meerstede, vertelt aan NH Nieuws dat zij de betrokken chauffeur inmiddels heeft gesproken: "Hij vertelde dat het om een inschattingsfout ging en is erg van streek. Hij is vooral blij dat het goed is afgelopen en dat de busreizigers ongedeerd zijn."