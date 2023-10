Oneindig veel huisjes en lichtjes: Ron zijn kerstdorp staat nu al

De zomer is net voorbij, maar Ron de Boer (77) uit Uitgeest zit al tot over zijn oren in de kerstsfeer. Nog even en dan is zijn verlichte miniatuur kerstdorp af. De vele knipperende lichtjes en het draaiende molentje maken de nodige emoties los. "Sommigen staan hier zelfs met tranen in hun ogen", legt hij uit in onderstaande video.