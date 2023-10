Politie Zaandam versus paaltje, paaltje wint

Met sirenes en zwaailichten rijdt de politie van Zaandam over de poller in de Czaar Peterstraat. De poller had kennelijk geen boodschap aan de waarschuwingssignalen en kwam omhoog waardoor die zich in de onderkant van de dienstwagen boorde. De politiewagen wist nog een paar meter verder te komen en moest toen opgehaald worden door een berger.

De politie was gisteren om 13.25 uur op weg naar Westzaan omdat daar iemand een steen door een raam had gegooid. Gelukkig waren er ook andere agenten onderweg die de rit wel konden afmaken. Zij hebben in Westzaan de zaak onderzocht.

De pollers in Zaandam zijn geplaatst zodat er geen sluipverkeer door de straat gaat en heeft volgens De Orkaan al een spoor van vernieling achtergelaten. Het is ook niet voor het eerst dat de politie in aanraking is gekomen met een van de paaltjes.

Hoe het kan dat de poller en de politie met elkaar overhoop lagen, wordt onderzocht door de gemeente.