Vrouwencentrum Amstelveen biedt een veilige haven: "Waardevolle toevoeging"

Er zijn al plekken om elkaar te ontmoeten zijn in Amstelveen. Dat het buurthuis een goede plek is om elkaar te ontmoeten, ontkennen de initiatiefnemers niet. Wel zien ze een probleem: "Daar komen ook mannen", vertelt Fatumo. "Dat zorgt voor een andere sfeer, waar vrouwen zich niet altijd veilig voelen."

"Met name vrouwen in isolement, zoals oudere vrouwen of nieuwkomers zullen hier baat bij hebben", zegt Fatumo Mahamed Farah, raadslid van Groenlinks en een van de initiatiefnemers van het vrouwencentrum.

Het vrouwencentrum is primair bedoeld voor vrouwen en moet een internationaal en cultureel karakter krijgen, passend bij de Amstelveense bevolking. In Amstelveen heeft 47,5 procent van de inwoners een niet-westerse achtergrond. Zowel emancipatie als integratie spelen een belangrijke rol.

Volgens de initiatiefnemers gaat samenkomen met alleen vrouwen de integratie met de Nederlandse cultuur niet in de weg zitten, maar juist bevorderen. "Een vrouwenhuis is een manier om vrouwen uit huis te krijgen: om hen te onderwijzen, hun bewuster te maken en in aanraking te komen met andere ideeën. Het gaat er juist grotendeels om dat we elkaar de Nederlandse cultuur kunnen leren. De tweede stap is dat ze ook met de mannen samenwerken. Maar dit is de eerste stap."

Veilige plek

Ook willen de initiatiefnemers nadenken over inclusiviteit voor lhbtiq+-personen en de mannen mogen uiteindelijk best gebruik maken van de ruimte. "Maar eerst willen we een veilige plek voor de vrouwen creëren, net zoals vroeger."

In 1986 richtten Amstelveense vrouwen ook al een Vrouwenhuis op. Zij gingen toen luidkeels de straat op om dat voor elkaar te krijgen. In de jaren die volgden organiseerden ze tal van activiteiten om vrouwenemancipatie te bewerkstelligen.

Fatumo heeft daar vele activiteiten van gevolgd, van praatgroepen tot lezingen. Ze kwam in de jaren negentig als vluchteling naar Nederland en moest hier een nieuw leven beginnen. "De vrouwen hielpen met taal, met mijn werkstukken nakijken voor de studie, maar bijvoorbeeld ook met solliciteren."