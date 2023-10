Hoe hoger de golven, hoe guller de lach: kitesurfers verheugen zich op NK Big Air

Hoe harder de wind, hoe beter het humeur. De deelnemers aan het NK Big Air in Zandvoort kijken deze week dan ook met een brede lach naar de weersverwachtingen. Die voorspellen namelijk dat er dankzij windkracht acht morgen metershoge golven richting de kust worden geblazen. Beter kan niet, want het is de dag waarop ze om de Nederlandse titel strijden.

De golven zijn het hoogst aan het eind van de middag. Dat komt goed uit, want dat is het moment dat de finales van het NK Big Air worden afgewerkt. Bij dit evenement gaat het bij de beoordeling van de sprongen om een combinatie van hoogte, toewijding, techniek, extremiteit, techniek en timing.

Gastheer

'Komt dat zien, komt dat zien', is vrij vertaald de oproep van Elja Boxman van Watersportvereniging Zandvoort. De club heeft het evenement voorbereid en is gastheer van de titelstrijd. De organisatie van de wedstrijd zelf is is in handen van SpaceX, een jong gezelschap kitesurfers van wie een enkeling ook deelnemer is.

'Het belooft spektakel te worden'

"Met de dikke bak wind die is voorspeld, belooft het een mooi spektakel te worden", zegt Elja. "Op dit moment waait het nauwelijks, maar dat verandert vannacht. Dan draait de wind naar zuidwest en trekt stevig aan.''

Livestream

De 27 beste Nederlandse kitesurfers staan aan de start. Zij vertonen hun kunsten vanaf 09.00 uur. De wedstrijden zijn rond 18.00 uur afgelopen. Plaats van handeling: de Zandvoortse kust ter hoogte van Watersportvereniging Zandvoort. Het NK is ook te volgen via een livestream op de site van SpaceX. De beelden worden van commentaar voorzien door voormalig olympisch schaatskampioen Marc Tuitert en ex-wereldkampioen kitesurfen Kevin Langeree.