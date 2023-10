Niet KLM, maar Defensie gaat Nederlanders ophalen uit Israël

Vanwege de onveilige situatie ziet KLM af van het plan om eenmalig naar Tel Aviv te vliegen. Ze zouden daar Nederlanders oppikken die het conflict in Israël willen ontvluchten. In plaats daarvan wordt er vandaag een toestel van het ministerie van Defensie ingezet, zoals gisteren ook al het geval was.

De afgelopen dagen werd onderzocht of KLM kon bijspringen om zo snel mogelijk Nederlanders die in Israël verblijven op te halen. Op dinsdag kondigde demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot aan dat de luchtvaartmaatschappij donderdag die kant op zou vliegen. Het zou na het militaire vliegtuig van gisteren de tweede repatriëringsvlucht naar Nederland worden.

KLM liet gisteren weten uit veiligheidsoverwegingen af te zien van de vlucht: "Op basis van de meest recente inschattingen van de veiligheidssituatie in Israël hebben we besloten dat de vlucht niet door ons uitgevoerd kan worden. We namen dit besluit met een zwaar gemoed omdat we ons realiseerden dat veel mensen uitkeken naar een vlucht terug uit Nederland."

Defensie vliegt wel

Dat betekent niet dat Nederlanders die donderdag het land wilden verlaten gestrand zijn. Het ANP meldt dat Defensie vanuit Keulen met een eigen toestel naar Tel Aviv vliegt. Die vlucht komt 's avonds aan op Eindhoven.

In de tussentijd is het aantal aanmeldingen voor de ophaalvluchten dusdanig toegenomen dat er meer vluchten moeten worden ingepland, zegt de minister donderdag in de Tweede Kamer. Wanneer die vertrekken is nu nog onduidelijk.