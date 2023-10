Geen daktuin, wel duurder: nieuw gemeentehuis kost Haarlemmermeer 75 miljoen euro

De bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat Haarlemmermeer enkele miljoenen euro's meer kosten dan was begroot. Door de beoogde daktuin en -zaal te schrappen wilde de gemeente de kosten terugbrengen tot onder de 70 miljoen, maar door de huidige en verwachte prijsstijgingen schat ze de totale kosten nu toch hoger in.

Dat staat in een persbericht van de gemeente. In 2020 verwachtte het gemeentebestuur nog dat hun nieuwe onderkomen aan het Raadhuisplein 57,5 miljoen euro zou gaan kosten. Toen de bouwkosten mede door de oorlog in Oekraïne eind 2022 de pan uitrezen, werd die verwachting bijgesteld naar 71,7 miljoen euro.

"En dan nog is het bedrag van vandaag niet het bedrag van morgen", voorspelde verantwoordelijk wethouder Charlotte van der Meij toen al. Die voorspelling komt nu uit: de bouw van het gemeentehuis wordt nog duurder. De portemonnee van Haarlemmermeer is straks 75 miljoen euro lichter.

De kosten worden ook iets hoger doordat de bouw later start dan gepland. Dit komt door het verleggen van kabels en leidingen onder het Raadhuisplein en de sloop van de kelder onder het voormalige raadhuis. Zowel de bouw- als loonkosten zijn inmiddels gestegen.

Koffiebar

De gemeenteraad drong destijds aan op een aantal aanpassingen van het toenmalige plan. Zo vond zij een daktuin en -zaal niet nodig en vroeg het college van Burgemeester & Wethouders de haalbaarheid van hun beoogde koffiebar met terras te onderzoeken.

De koffiebar, die vooral bedoeld is voor inwoners met een afspraak op het gemeentehuis, komt terug in het definitieve ontwerp, het terras niet. Daarnaast komen op het dak extra zonnepanelen. Het nieuwe gemeentehuis wordt energieneutraal. Dit betekent dat de gemeente de energie die het gebouw verbruikt zelf opwekt en dat er geen gas wordt verbruikt.

Lage jaarlijkse kosten

De gemeente benadrukt dan ook dat de verwachte jaarlijkse kosten van het nieuwe gemeentehuis mede hierdoor lager zullen zijn dan de kosten die de gemeente nu maakt met de tijdelijke huisvestingen waar zij gebruik van maakt.

Haarlemmermeer zegt haar best te hebben gedaan om de kosten terug te brengen tot onder de 70 miljoen door bezuinigingen op materialen en afwerking te onderzoeken. "Deze kunnen op de langere termijn echter juist tot hogere onderhoudskosten leiden", schrijft ze in het persbericht. Een kleiner gebouw was ook geen optie, omdat belangrijke voorwaarden uit het programma van eisen van de raad dan niet worden gehaald.

Het college gaat het definitieve ontwerp nu voorleggen aan de gemeenteraad. Het nieuwe gemeentehuis moet begin 2027 klaar zijn.