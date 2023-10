De Peiling: welke beroemdheid zou je willen ontmoeten of heb je ontmoet?

Altijd al acteurs uit je favoriete serie willen ontmoeten? Dat kan misschien wel dit weekend in Vijfhuizen. Daar vindt Comic Con Holland plaats waar liefhebbers van comics, cosplay, films en series hun hart kunnen ophalen. Wereldberoemde acteurs uit Harry Potter, Police Academy en Rocky komen op dit evenement af. Wie zou jij graag nog willen ontmoeten? Of heb je al een keer en beroemdheid ontmoet?

Liefhebbers van comics, manga, gaming, Sci-Fi, Fantasy en meer kunnen hun geluk niet op dit weekend bij Comic Con Holland. Naast dat veel mensen verkleed gaan en lezingen bijwonen, zijn er ook genoeg beroemde acteurs aanwezig. Zo kun je de acteur ontmoeten die Apollo Creed in de Rocky films speelt, de actrice die de rol van Luna Lovegood vertolkt in Harry Potter en de acteur die Gustavo Fring in Breaking Bad speelt is ook aanwezig.

Bekende Nederlanders

Naast die wereldberoemde acteurs zijn er ook genoeg mensen die fan zijn van bekende Nederlanders. Misschien wil je ooit wel een Jan Smit, Carice van Houten of Arjen Robben tegen het lijf lopen. Of heb je al eens een beroemdheid ontmoet? Een biertje gedronken met André Hazes, een handtekening gekregen van Marco van Basten of op de foto gegaan met André van Duin. Wij willen graag deze verhalen horen!