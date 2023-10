Nederlandse favoriete Nienke Brinkman haakt af voor Amsterdam Marathon

Brinkman had het doel gesteld om in Amsterdam de limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te lopen. Die limiet staat op 2 uur 26 minuten en 50 seconden. In Boston, dit voorjaar, dook Brinkman daar met 2.24.58 ruim onder, maar het Amerikaanse parcours werd niet door de Atletiekunie erkend. Vorige maand won Brinkman nog de halve marathon in het Italiaanse Lugano.

De andere Nederlandse favorieten bij de vrouwen zijn Jill Holterman (pr: 2.28.18) uit Egmond aan den Hoef en Nederlands kampioene Anne Luijten (pr: 2.30.59).