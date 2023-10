Herfstig weer met regen en windstoten: morgen code geel van kracht

Op veel plaatsen in de provincie heeft het afgelopen nacht en vanmorgen hard geregend. Volgens NH-weerman Jan Visser zal de regen, vooral in het zuiden van Noord-Holland, gedurende de dag aanhouden. "Er zijn ook wat opklaringen in het noorden, maar over het algemeen overheerst er bewolking", aldus de weerman vanochtend op NH Radio.

Ook de temperatuur zakt de aankomende dagen. "Gisteren was het in de ochtend om 7.30 uur rond de 17 graden, vanmorgen een graad of 13." Hoewel het vanmiddag rustig is, zal de wind in de loop van de avond toenemen.

Regen en windstoten

Koud zal het volgens Visser ook morgen niet worden. Wel zet de regen door, en zal de temperatuur morgen weer stijgen naar ongeveer 20 graden. "Een ongebruikelijk hoge temperatuur voor de tijd van het jaar."

Het KNMI waarschuwt morgen met code geel voor windstoten tussen 11.00 en 19.00 uur. Visser: "Morgenmiddag staat er aan de kust een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten met windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur." Hij voorspelt dat er bij Texel mogelijk sprake kan zijn van windkracht 8.

Morgenavond en in de nacht naar zaterdag blijft het regenen. De weerman denkt dat later op de dag de zon nog wel even gaat schijnen. Het wordt dan ook weer kouder met zo'n 13 graden. Zondag is er kans op een bui en koelt het nog wat meer af en wordt een graad of 10 à 11.