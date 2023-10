Ongelukken veroorzaken files op meerdere plekken in Noord-Holland

Op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Akersloot en Rottepolderplein is de linkerrijstrook daarom afgesloten. Ook op de A10 ging het mis.

Hoe het ongeluk voor knooppunt Rottepolderplein heeft kunnen gebeuren en hoe het met de betrokkenen is, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat laat weten dat de rijstrook afgesloten is vanwege bergingswerkzaamheden. De vertraging kan daardoor oplopen tot meer dan een half uur. Eerder was de vertraging langer, maar die neemt langzaam af.

