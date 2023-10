Thuisvoelen in de bieb: meertalig voorlezen tijdens Kinderboekenweek

Het is kinderboekenweek en het thema is ‘Bij Mij Thuis’. Bibliotheek Hoorn organiseert deze week verschillende activiteiten. Zo wordt er meertalig voorgelezen in het Turks en Arabisch. In de Kersenboogerd leest de Turkse Mustafa Gunes samen met Ilse Le Mair van de bibliotheek het verhaal van Rikki voor. Rikki is een konijntje dat anders is dan zijn soortgenoten. Hij is op zoek naar acceptatie binnen de groep.

Er worden twee boeken gepakt, een Nederlandse en een Turkse versie van Rikki. Om en om lezen Mustafa en Ilse een bladzijde voor. De twee kinderen met ouders luisteren aandachtig naar de twee talen. De kinderen hebben allebei geen Turkse achtergrond, maar vinden het wel interessant om eens een andere taal te horen.

Bibliotheek Hoorn heeft dit evenement georganiseerd om kinderen zich wat meer thuis te laten voelen in de bieb. Meertalig voorlezen is niet alleen voor kinderen met een niet-Nederlandse afkomst, maar ook juist voor Nederlandse kinderen. ‘’Zij leren dan meer over andere talen en culturen’’, zegt Henriëtte Roskam van de Centrale Bibliotheek Hoorn.

Rikki het konijn

Het voorleesverhaal gaat over Rikki, een konijn dat een slap oor en een opstaand oor heeft. Hij wordt gepest door andere konijnen en voelt zich af en toe eenzaam. Hij wil net als de andere konijnen zijn. Uiteindelijk wordt hij toch geaccepteerd in de groep op een speelse manier. Dit laat kinderen zien dat ze zich niet eenzaam hoeven te voelen als ze anders zijn dan anderen.

Vrijwillig voorlezen in de bieb

De voorlezers worden gevraagd via educatieve programma’s op scholen. Zij geven dan aan meer te willen doen voor de regio en de bibliotheek. ‘’Als zij meertalig zijn, kunnen ze ons heel goed hepen met een project als deze’’, zegt Marieke Ooijevaar van Bibliotheek Hoorn.

Mustafa Gunes is een van deze voorlezers. Hij is 50 jaar en woont inmiddels twee jaar in Blokker. In Turkije was hij natuurkundige in het onderwijs. Thuis spreken hij en zijn gezin Turks, maar met anderen proberen zij zo veel mogelijk Nederlands te praten. Er wordt bij de familie Gunes dus voornamelijk in het Turks voorgelezen.

Moedertaal even belangrijk als het Nederlands

‘’Het is heel belangrijk dat kinderen die een andere afkomst hebben wel in hun moedertaal voorgelezen worden.’’ Ilse vindt dat het Nederlands later nog geleerd kan worden. ‘’Als ze hun moedertaal goed begrijpen, wordt het alleen maar makkelijker om Nederlands te leren.’’

Het meertalig voorlezen zorgt voor veel interactie bij de kinderen. Zo roepen ze betekenissen van woorden in hun moedertaal, om de andere kinderen ook wat bij te leren.

‘’De ene keer zijn er tientallen kinderen, de andere keer maar twee of drie, zoals vandaag. Dit is de tweede dag dat we dit hebben gedaan tijdens deze Kinderboekenweek. In de Risdam is het vaak drukker dan in de Kersenboogerd’’, zegt Ilse. Er is gekozen voor Turks en Arabisch, omdat deze talen veel thuis gesproken worden in de Risdam en de Kersenboogerd.