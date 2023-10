'Trollen' sturen massaal haatberichten naar medewerkers gemeente Alkmaar na escalatie AZ-Legia

Meerdere mensen uit het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Alkmaar ontvangen sinds de ongeregeldheden rond de wedstrijd AZ - Legia Warschauw haatdragende berichten. Zo laat burgemeester Schouten weten in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente overweegt aangifte te doen en vraagt gedupeerden de grensoverschrijdende berichten te melden.

Trollen

Volgens de burgemeester ontvangen meerdere medewerkers sinds de ongeregeldheden rond de Europese thuiswedstrijd vervelende en haatdragende berichten. Dit gebeurt voornamelijk via social media als X, maar ook via e-mail en contactformulieren van de gemeente. Een korte blik op X geeft gelijk een weergave van de haatdragende reacties. 'Alkmaar is een stad van racisten, homoseksuelen, prostituees en drugsverslaafden', valt erin een X-bericht aan het officiële clubaccount van AZ onder meer te lezen.

Burgemeester Schouten: "Afzenders zijn soms tot personen te herleiden, in andere gevallen gaat het om zogeheten ‘trollen’, oftewel valse profielen op sociale media." Trollen zijn mensen die opzettelijk storende of beledigende opmerkingen online maken om reacties uit te lokken, vanuit een anoniem account.

Aangifte

In de brief laat de burgemeester weten dat de gemeente het er niet bij laat zitten en aangifte bij de politie overweegt. Het roept medewerkers die ook last hebben van de berichtgeving op daarvan melding te maken. Daarnaast is er een handleiding verspreid hoe met de zogenoemde trollen om te gaan.