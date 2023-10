Vlaggen of niet vlaggen: Hilversum discussieert flink over vlag als eerbetoon aan Israël

Wél of niet de vlag hijsen bij Nederlandse overheidsgebouwen; het is een gevoelige kwestie. Sommigen zien de vlag als statement tegen de aanvallen van Hamas, anderen zijn bang dat het de sterke polarisatie over het conflict alleen maar verder aanwakkert. Gemeente Hilversum heeft besloten: wij doen het niet.

Zo zegt het CDA niet te begrijpen dat de lokale overheid geen solidariteit wilt tonen met de slachtoffers in Israël, terwijl zij dit eerder wél deden toen Rusland Oekraïne binnenviel vorig jaar. De officiële verklaring van de burgemeester luidde: 'De situatie raakte ons diep en er was noodzaak om door bijzondere verlichting van het Raadshuis symbolische uitdrukking te geven aan de gevoelde solidariteit met de inwoners van Oekraïne'.

Voor het hijsen van de Israëlische vlag geldt geen 'vlagprotocol' voor Rijksgebouwen, wat betekent dat gemeentes zelf mogen kiezen of ze het wel of niet doen.

Volgens het CDA is het een eenvoudig doch duidelijk middel om steun en solidariteit te betuigen. Ze vragen of het college wel 'een beeld heeft van de impact van de aanslagen op de Joodse gemeenschap in Hilversum'.

Moeilijk

Ook de VVD spreekt zich uit over de beslissing en geeft aan dat de onderbouwing die het college geeft niet bij hun fractie past. Die gaf aan dat 'Hilversum geen rol te vervullen heeft in dit langdurige en ingewikkelde conflict'.

In een gesprek tijdens het burgemeesterontbijt spreekt de burgemeester zich er nog kort over uit: "We hijsen de vlag niet omdat we het heel moeilijk vinden om er in Hilversum wat van te vinden".

VVD ziet het als een 'klein, maar symbolisch belangrijk' statement. Hiermee sluiten zij zich aan bij de mening van demissionair premier Mark Rutte. Hij zegt dat het minste wat je kan doen, de vlag ophangen is.

Het liefst ziet CDA dat het college het besluit met spoed heroverweegt. Waar zij in mening van verschillen met de VVD, die claimt dat het 'nu te laat' is om de vlag te hijsen.