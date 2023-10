Kunstenaars verzamelen Aalsmeerse verhalen en schilderen deze op kunstkastjes

Van de Dorpsstraat tot aan de Legmeerdijk zijn zeven elektriciteitskasten beschilderd. De ontwerpen zijn gebaseerd op verhalen van inwoners uit de wijken. Het kunstproject moet voor meer verbinding zorgen in de wijken langs de gevaarlijke Burgemeester Kasteleinweg (N196). NH licht vier kunstkastjes uit.

Op deze weg gebeuren regelmatig ongelukken . "De gemeente wilde iets langs de N196 maken wat een verbindende factor geeft", vertelt Femke Kempkes, die samen met Kunstkast in opdracht van de gemeente dit project leidt.

Ze hield een bijeenkomst voor de kinderen uit de wijk op de Touwslagerlaan. Er werd verteld over de geschiedenis van de wijk en daarna mochten de kinderen de handen uit de mouwen steken. Met een enorm lang scheepstouw als verbindend element tekenden de kinderen hun ontwerpen voor de schepen op de stoep. "Ik heb geprobeerd die zo letterlijk mogelijk over te tekenen," vertelt Femke.

Femke liet zich inspireren door de geschiedenis van de wijk rondom de Lijnbaankerk, een nieuwbouwwijk. Ze vroeg zich af waar de straatnamen vandaan kwamen en dook in de archieven van de historische vereniging in Aalsmeer. "Ik kwam erachter dat er een touwslagerij heeft gestaan", vertelt ze. Ook scheepsbouw speelde hier een grote rol.

de kunstkast in de buurt van de Charles Chabrijweg

Ook Machteld Aardse raakte geïnspireerd door de straatnamen in haar wijk, zoals de Geraniumstraat, de Primulastraat en de Hortensialaan. Ze koos voor het thema 'bloemen'. Bewoners van de straten rondom de Ophelialaan brachten een bloem uit hun tuin of de straat langs bij Machteld, en vertelden daarbij hun verhaal. "Bijvoorbeeld viooltjes die ooit nog door de moeder gezaaid zijn."

Voor Karin Borgman was de keuze voor een locatie snel gemaakt. Haar vader had vroeger een kwekerij aan de Charles Chabrijweg. Ze vroeg zich af wat er tegenwoordig achter de ramen in de nieuwbouwwijk groeit en nodigde de bewoners uit.

Ze organiseerde een plantenruilbeurs, gaf een workshop 'planten tekenen' en liet oude foto's van de kwekerij van haar vader zien. De bewoners namen een foto mee van een plantje in de vensterbank. Dit alles gebruikte ze om haar ontwerp van de kunstkast te maken.

de kunstkast bij de rotonde Dorpsstraat en de workshop in Zorgcentrum Aalsmeer