Mandy draait overuren in kinderboekenweek: "Het plezier van lezen wil ik overbrengen"

Mandy Pijl uit Wormerveer maakt als schrijver van kinderboeken deze kinderboekweek overuren. Ze leest voor uit eigen werk in de boekhandel en geeft workshops in dichten en schrijven op scholen. "Als ik het plezier van lezen kan overbrengen op kinderen dan is mijn missie geslaagd."

Mandy met het boekje geïnspireerd op haar hondje Jip. - NH Nieuws

De 47-jarige Mandy begon pas enkele jaren terug met het schrijven van kinderboeken. Inmiddels heeft ze er vier gemaakt en de vijfde, voor jongvolwassen, is af. Die gaat over een jongen die zijn moeder verliest. Zijn vader is clown en om zijn vader te troosten wordt hij ook maar clown en treden ze samen op. Dat loopt uiteindelijk niet goed af. Hond Jip Voor inspiratie hoeft ze vaak niet ver te gaan. De verhalen liggen letterlijk voor het oprapen. Over haar hond Jip bijvoorbeeld 'Hop, in het sop'. "Jip was altijd vies. Dan ging hij in het park over een dode vis rollen en had hij schubben over zijn rug. Heel vies." Het hondje zit parmantig op de bureaustoel en hoort het stoïcijns aan. "Dat was niet zo mooi, hé Jip", zegt zijn baasje maar hij verroert geen vin. Het boek gaat over hoe het baasje van het vieze hondje allerlei manieren bedenkt om hem schoon te krijgen en te houden.

Foto: Mandy met haar voorleesboek voor jonge kinderen. - NH Nieuws

Mandy heeft nu voor kinderen van 5 tot 7 jaar het boek 'Tien minuten verhaaltjes' geschreven. "Je moet daarbij rekening houden dat de kinderen nog niet het hele alfabet kennen. Best lastig." De tekeningen zijn van de Vlaamse Ann de Bode. Ook hier spelen een hond en een kat de hoofdrol. Samen met hun baasjes beleven ze allerlei avonturen. Mandy vindt het niet lastig om verhalen te verzinnen voor zulke jonge kinderen. "Je gaat uit van het kind in jezelf en dan weet je dat het goed is" Poëzie Mandy houdt ook erg van poëzie. Ze is in het verleden stadsdichter van Zaanstad geweest en geeft op scholen ook les in het maken van gedichten. "Dat zegt zo'n juf van: 'Kun je ook rappen? Want die kinderen houden niet van gedichten'. Dan antwoord ik: 'Nee, ik kan niet rappen en dat wil ik ook niet want ik ze wil laten hoe zien hoe leuk het is om te kunnen dichten." Op het ‘Letter Festival’ in Purmerend in de herfstvakantie geeft Mandy een workshop poëzie maken voor kinderen. Op dinsdag 24 en donderdag 26 oktober op de locaties van Bibliotheek Waterland.