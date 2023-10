Bonnenregen op onlangs afgesloten Sloterweg: "Lekker voor gemeente, niet voor ons"

Hier volgt een lokaal weerbericht: over het algemeen is het droog in de stad, maar pas op, want op de Sloterweg regent het... boetes. Dat heeft te maken met de knip op de weg in Nieuw-Sloten. Sinds 1 september kunnen automobilisten die daar doorrijden een bekeuring verwachten. Veel bestuurders die we bij de knip aanspreken, zeggen de borden die aangeven dat je niet door mag rijden niet gezien te hebben.