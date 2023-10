Heemskerk strijdt voor betere busverbinding naar treinstations Uitgeest en Castricum

Heemskerk gaat er alles aan doen om de busverbinding naar de treinstations van Uitgeest en Castricum te verbeteren. Zoals het er nu naar uit ziet, rijdt er ook volgend jaar 's avonds en in het weekend maar één keer per uur een bus naar de stations. "Onacceptabel", zegt wethouder Suanet. "De bodem is bereikt, we gaan de strijd aan. Onze inwoners hebben er recht op goed vervoerd te worden".

Volgens Suanet is de verslechtering van de dienstverlening in het openbaar vervoer begonnen aan het begin van de coronacrisis. In de video hierboven legt hij uit waarom en hoe hij het tij probeert te keren. Reactie Connexxion Na een eerder protest van de gemeente heeft busmaatschappij Connexxion een schriftelijke reactie gegeven. "De huidige rit-frequentie is in overeenstemming met het aantal reizigers dat van de lijnen gebruik maakt", meldt de maatschappij. "Zelfs als het aantal reizigers fors zou toenemen, dan nog is de huidige frequentie passend bij de vervoersvraag." Daarnaast zijn de financiële mogelijkheden beperkt, stelt Connexxion, en hebben we onvoldoende chauffeurs om de dienstregeling fors uit te breiden.” Onzin vindt wethouder Suanet: "Ze hebben zelf alles afgeschaald en als er geen bussen rijden komen er ook geen klanten. Er is heel veel vraag ik hoor het overal om me heen"

"Als er geen bussen rijden, komen er ook geen reizigers" Ron Suanet, wethouder Heemskerk

Reizigers bevestigen dat het voor problemen zorgt nu er minder bussen rijden. "Als ik hem mis, kom ik te laat op mijn werk", zegt een verkoopster die we bij de halte treffen. In onderstaande video vertellen reizigers waarom de buslijn belangrijk is:

Wethouder Suanet geeft aan het niet op te geven en ervan uit te gaan dat er in de nieuwe dienstregeling twee bussen per uur naar de stations zullen rijden. "Deze afschaling gaat ertoe leiden dat er straks helemaal geen mensen meer in het openbaar vervoer zitten". Dat kan volgens Suanet niet de bedoeling zijn.