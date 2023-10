Ecomare slaat alarm om massaal aanspoelen van zieke en dode zeevogels

Er spoelen de laatste tijd veel zieke en dode zeevogels aan langs de Nederlandse kust, zo waarschuwt Ecomare. Waar het door komt, weet het centrum voor Wadden en Noordzee niet. Wel geeft ze aan dat de dieren - zeekoeten en alken - verhongerd zijn, dus dat dit betekent dat er te weinig vis in de zee is. Mogelijk komt dit door het te warme zeewater.

Dagelijks komen er tientallen telefonische meldingen binnen bij Ecomare over de dode zeevogels. En ook op het strand van Texel liggen opvallend veel kadavers van de vogels.

Meestal zijn de vogels al dood als ze aanspoelen. Een enkeling leeft nog wel, maar zijn dan al zo vermagerd dat ze in de opvang niet meer te helpen zijn en alsnog overlijden.

Het is duidelijk te zien dat de vogels broodmager zijn en door verhongering dood zijn gegaan. Volgens zeevogelonderzoeker Kees Camphuijsen van het NIOZ zijn er dit jaar opvallend veel dode alken aangespoeld. Dat is bijzonder, omdat deze dieren normaal pas in de winter in deze regio zijn. Bovendien spoelen de meeste dode alken meestal in januari en februari aan.

Waar de verhongering van de vogels door komt, is niet zeker. Voorheen kwam dat vaak door vervuiling met stookolie, geeft Ecomare aan, maar sinds 2005 komen olievlekken in de Noordzee bijna niet meer voor. Verhongering komt nu vooral door een gebrek aan vis.

Hoge temperaturen

Camphuijsen is niet verbaasd over het verhongeren van zeevogels, maar vindt het wel opvallend dat dit bij deze alkachtigen zo vroeg in de herfst gebeurt, bij rustig weer. Hij geeft via Ecomare aan dat hij de laatste tijd vaker afwijkende verschijnselen in de Noordzee ziet en wijt deze, in elk geval deels, aan de abnormaal hoge temperaturen van het zeewater.