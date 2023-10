Vakbond CNV pleit voor langer rouwverlof: "Vier dagen is te kort"

Vakbond CNV roept het kabinet op zo snel mogelijk een wettelijk rouwverlof van twee weken in te voeren. Met als voornaamste reden: voorkomen dat mensen met een burn-out thuis komen te zitten. Vinden mensen uit Noord-Holland de twee weken voldoende? NH ging de straat op.

CNV heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen werken en rouwen. Een woordvoerder laat aan NH weten dat daaruit blijkt dat 37 procent van de werknemers die een dierbare verliest te vroeg begint met werken en 10 procent thuis komt te zitten met een burn-out. Naar eigen zeggen maakt de vakbond zich al jaren hard voor een wettelijk vastgelegde langere periode van rouw. Het kabinet stond daar lang ook positief tegenover, maar tot op heden is het voorstel nog niet opgepakt. Op dit moment verschilt het per cao hoe het geregeld is met rouwverlof. Voor een goed rouwproces zijn de twee weken geen heilige graal, aldus rouwdeskundige Van der Maarel. Het ligt volgens haar allemaal genuanceerder. "Er zijn geen vaste regels. De één kan na een week weer aan het werk, de ander niet. Er zijn ook mensen die na een halfjaar pas uitvallen, omdat de klap dan pas komt." Verkeerde inschatting Van der Maarel helpt al 25 jaar lang cliënten bij het rouwproces. Zij geeft aan dat in 90 procent van de gevallen de werkgever de situatie verkeerd heeft ingeschat en de werknemer te snel weer laat werken. Vaak niet slecht bedoeld, maar wel slecht ingeschat.

Foto: Leoniek van der Maarel - Eigen foto

"Dat inschatten gaat vaak fout omdat mensen reageren op tranen. Daarom zeg ik tegen cliënten: 'Zorg ervoor dat je bedrijfsarts tranen ziet', dan nemen ze je serieus. Begrijp me niet verkeerd, ik ben voor werk. Werk kan ook helend zijn. Maar wel pas als iemand daar zelf aan toe is." Hoelang iemand nodig heeft om te rouwen, ligt volgens de rouwdeskundige aan de band met de dierbare en aan het feit of het wel of geen familie is. Soms kan een beste vriend meer voor iemand betekenen dan een neef. "We luisteren niet meer naar wat iemand zélf zegt, maar hebben regeltjes gemaakt. Daarnaast is de mens ook wantrouwig. Dan denken werkgevers: 'Die vriend kan nooit zo dicht bij staan als je eigen neef', terwijl dat onzin is."

"Je bent ziek: ziek van verdriet." Leoniek van der Maarel, rouwdeskundige

In de ideale wereld zou de nabestaande zélf mogen kiezen wanneer diegene weer kan werken, vindt Van der Maarel: "Je bent ziek: ziek van verdriet. Ga de ziektewet in, zodat de nabestaande zich niet ziek hoeft te melden. De werkgever hoort dan wel wanneer iemand weer kan werken." Ze vervolgt: "Stel dat die twee weken verlof ingevoerd wordt, wat een goede stap zou zijn, voelt een nabestaande toch een deadline. 'De twee weken zijn voorbij, nu moet ik stoppen met rouwen!', dat is niet wenselijk."