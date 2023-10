Adviseur Louis van Gaal vat Ajax bij de horens en denkt aan Marijn Beuker

Louis van Gaal werkt aan een fundament waarop Ajax weer successen kan bouwen. Als adviseur van de raad van commissarissen onderzoekt hij in hoog tempo wat nodig is om de club uit de crisis te helpen. Zo zingt de naam van Marijn Beuker rond om de opvolger van Sven Mislintat te worden bij de Amsterdammers.

Veel Ajax-fans vragen zich af of Maurice Steijn na de interlandperiode nog steeds op de bank zit bij de huidige nummer 16 van de Eredivisie. Maar Van Gaal kijkt breder. Hij vindt bijvoorbeeld de jeugdopleiding van AZ beter functioneren dan die van de club uit de hoofdstad. "Nu zie je een vreemdelingenlegioen bij Ajax", zei hij vorige maand rond de uitreiking van de Eredivisie Oeuvre Award. "Dat kan niet, want je zou die spelers zelf moeten opleiden. Eigenlijk wat AZ nu doet."

Beuker

Van Gaal ziet in de 39-jarige Marijn Beuker iemand die Ajax kan helpen er weer bovenop te komen. De Arnhemmer werkte aan een succesvolle jeugdopleiding bij AZ toen Van Gaal daar trainer was. Als bondscoach van het Nederlands elftal tipte hij Beuker al eens voor de functie van technisch directeur, maar bij de nationale bond gaven ze destijds de voorkeur aan Nico-Jan Hoogma.

Van Gaal waardeert hoe Beuker theorie aan praktijk koppelt. Hij werkt methodisch, met onder meer data en breintesten. Maar hij benadert ook gewaardeerde trainers als Van Gaal om te sparren. Beuker verliet AZ twee jaar geleden voor het Schotse Queen's Park omdat hij daar wel als technisch directeur kon werken. Ajax krijgt in maart met Alex Kroes een algemeen directeur met een verleden bij AZ.

Als Beuker bij Ajax tekent, krijgt hij mogelijk iemand naast zich die verantwoordelijkheid over het transferbeleid krijgt. Na het ontslag van Sven Mislintat kijkt Ajax niet alleen naar de functie van directeur voetbalzaken. Sinds deze zomer heeft de club ook geen hoofd opleiding meer, na het vertrek van Saïd Ouaali. Danny Blind, een goede bekende van Van Gaal, vervulde die functie al eens in het verleden.

Van Praag

Door Van Gaal een rol als adviseur van de rvc te geven, kan hij direct aan de slag en hoeft de oud-bondscoach niet te wachten tot het nieuwe toezichtorgaan van Ajax met voorzitter Michael van Praag volgende maand benoemd is. Het lijkt er sterk op dat zijn rol niet alleen adviserend is. Zoals wel vaker lijkt de wil van Van Gaal wet.

Afgelopen zondag lekte uit dat oud-speler John van 't Schip een functie in het technisch management krijgt. Net als Johan Cruijff in het verleden denkt ook Van Gaal dat Ajax behoefte heeft aan oud-spelers die de club goed kennen. Deze week werd bekend dat de vrouw van Van 't Schip na een slopende ziekte is overleden.