Extra veiligheidsmaatregelen bij plaatsen struikelstenen in Naarden en Bussum

Onder verscherpt toezicht zijn vanmorgen in Naarden en Bussum veertien struikelstenen geplaatst. Reden: de oorlog tussen Israël en Hamas, die sinds een paar dagen woedt. "We hebben goed nagedacht of we dit door moesten laten gaan in verband met de veiligheid, maar juist nu moeten we het doen", zegt Willem de Jonge van de Stichting Struikelstenen.

Het leggen van de struikelstenen voor weggevoerde joden in de Tweede Wereldoorlog is normaal gesproken al emotioneel, maar nu extra beladen door de gebeurtenissen van afgelopen weekend en de oorlog tussen Israël en Hamas. Toch was er veel belangstelling: niet alleen van nabestaanden, maar ook van scholieren en andere belangstellenden uit de buurt.

De organisatie heeft vanwege de veiligheid voor de ceremonie nog overleg gehad met justitie en voor de zekerheid was de straat afgezet door de politie. Daarnaast namen enkele handhavers van de gemeente poolshoogte.

Geen twijfels vooraf

Echt getwijfeld om de ceremonie wel door te laten gaan, was er niet. "Altijd als er iets gebeurd in Israël neemt wereldwijd het antisemitisme toe. Juist daarom moeten we dit doen. Om daar aandacht voor te vragen. De ceremonie van vandaag symboliseert hoe belangrijk het is om verdraagzaam en tolerant te zijn", vertelt De Jonge.

"Ik ben heel erg blij dat dit door kan gaan en dat er ook zoveel belangstelling voor is. Je merkt onder de aanwezigen ook opluchting, maar ook een mate van ontroering als je kijkt wat er aan de hand is op dit moment in Israël."

Veertien struikelstenen

Er werden vandaag in Naarden en Bussum veertien van de zeshonderd struikelstenen gelegd. Door deze stenen te plaatsen op de stoepen en straten van de laatste vrijwillige woonadressen, worden de slachtoffers van de Holocaust geëerd en niet vergeten.

De Holocaust heeft ook in 't Gooi een groot gat geslagen: honderden mensen uit de regio zijn opgepakt en naar de kampen weggevoerd. Een groot deel overleefde dat niet.