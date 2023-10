Recordaantal Amstelveense gebouwen gehuld in regenboogkleuren voor Coming Out Day

Politiebureaus, bedrijven en winkels: vanwege Coming Out Day zijn meer dan dertig Amstelveense gebouwen vanavond verlicht in regenboogkleuren. Nog nooit eerder heeft de stad er zo kleurrijk bijgelegen.

Hiermee wordt Coming Out Day gevierd. Elk jaar wordt op 11 oktober aandacht besteed aan het openlijk kunnen zijn over seksuele geaardheid of genderidentiteit. Op deze dag staat centraal dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Als senior manager bij KPMG heeft ze samen met politie en de gemeente dit initiatief opgezet. Door de stad in de kleuren van de regenboog onder te dompelen, hopen de initiatiefnemers dat mensen meer en openlijker met elkaar gaan praten over dit thema. "Ik kan mezelf zijn op mijn werk", vertelt Nanda. "Maar ik wil dat anderen zich ook fijn voelen. Dat kan door het gesprek aan te gaan."

"Het doet zeker iets met me", vertelt Nanda Lensing. Ze is zelf lid van de queer-community. "Iedereen was zo enthousiast. Ik hoor van veel mensen dat het wel wat met ze doet. Het zijn niet zomaar wat kleurtjes. Collega's voelen zich veilig en geaccepteerd erdoor."

"Ik merk dat er binnen de politie meer open over gesproken wordt", bevestigt Ton Louhenapessij, diversiteitsmanager bij de nationale politie. Hij kwam in 2020 met het idee om vier politiebureaus te verlichten. "We kregen daar ongelofelijk veel positieve reacties op." Sommige collega's durfden daarna de stap te zetten om ook op de werkvloer uit de kast te komen.

Sommige mensen zijn niet open over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit, omdat ze bang zijn voor discriminatie. "Dat is niet gek", vertelt hij. "Elke dag hebben we te maken met geweld tegen mensen uit de lhbtiq-gemeenschap. Je ziet dat het steeds erger wordt in de wereld. Sommige landen geven zelfs de doodstraf."