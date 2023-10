Op de ijsbaan met 17 graden: "Niet de temperatuur, maar de wind is de uitdaging"

Terwijl de naastgelegen machinekamer ronkt, passeren de eerste sportievelingen om 8 uur ‘s ochtends de kassa van IJsbaan Haarlem. Niet iedereen zal op deze woensdagochtend in oktober met schaatsen bezig zijn, maar de seizoenkaarthouders zijn vastberaden hun rondjes te maken. Ook als het kwik richting 20 graden gaat.

Foto: Volgens Dennis Verlaan moeten we goed naar de kalender kijken. - Maikel Ineke

Sportmaatjes Sandra en Lisa zijn vanuit de Haarlemmermeer naar de schaatsbaan afgereisd. “Dat doen we twee keer per week”, vertelt Sandra terwijl zij de veters van haar schaatsen strikt. “Het schaatsen is al jaren vaste prik, maar dit keer geeft het toch een raar gevoel. We komen hier noodgedwongen met de auto naartoe. Tel daarbij op dat het ijs ook veel energie vraagt en het voelt bijna een beetje ongemakkelijk om dit nu te doen.” Gevecht tegen de wind Het is de grote uitdaging voor Rob Kleefman, directeur van IJsbaan Haarlem. Vanuit zijn kantoor met uitzicht op de baan, wijst hij de zwakke plekken aan. “Veel mensen denken dat het probleem puur in de temperatuur zit, maar de echte uitdaging is de wind.” Die gaat over de overkapping heen en valt neer in het midden van de baan. Daarom is in 2016 al een overkapping over de baan op het middenterrein geplaatst. Tussen de verschillende overkappingen zit echter nog veel open lucht. “Je moet zoveel mogelijk voorkomen dat de wind het ijs bereikt. Daarom hebben we aan beide kanten van de 400-meter-baan lage schuttingen geplaatst. Zo wordt het ijs al minder aangetast.”

Foto: Directeur Rob Kleefman worstelt vooral met de wind. - Maikel Ineke

Dennis Verlaan uit De Kwakel haalt voor het eerst dit seizoen de beschermers van zijn ijzers. Hoewel hij zijn eerste rondjes van het najaar gaat maken, is hij het hele jaar door met de sport bezig. Hij is eigenaar van een schaatswinkel in zijn woonplaats. “De topsporters weten mij altijd wel te vinden, maar vanaf september melden de recreanten zich weer om hun schaatsen te laten slijpen. Dat is dit jaar niet anders.” Toch is ook Verlaan zich goed bewust van de uitdagingen voor ijsbanen in de nabije toekomst. “We moeten oppassen dat dit niet verloren gaat. Dat kan met techniek, maar ook door eens goed naar de kalender te kijken. Ik denk dat we het schaatsseizoen moeten verplaatsen. Later in het najaar beginnen en langer door in het nieuwe jaar. Dat sluit beter aan bij het weer in deze periode.”

“De baan was toen dramatisch. Terwijl een dag later het ijs juist hartstikke goed was” Tristan Hagen

Kleefman heeft als directeur hetzelfde idee. “Uiteindelijk is het aan de KNSB, maar ik ben er voorstander van om de wedstrijden later in het seizoen te laten beginnen. Afgelopen zondag moest ik nog marathonschaatsers afzeggen. Daarvoor ben ik speciaal naar de baan gekomen, want ik doe het met pijn in het hart. Maar ook aan de vermogens van onze installatie zit een maximum.”

Foto: Moet de ijsbaan later open? - Maikel Ineke