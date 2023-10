Raadsvergadering vandaag afgeblazen, want geluid doet het niet

De raadsvergadering die vandaag op het programma stond, gaat niet meer door. De reden is dat het geluid van de livestream het niet deed, waardoor de vergadering niet online te volgen was. Ruim een uur werd geprobeerd om de technische problemen op te lossen. Dat bleek tevergeefs.

Om 13.00 uur ging de vergadering nog wel van start. Dat wil zeggen: burgemeester Halsema hield een toespraak. Daarin ging het over de gevolgen die de oorlog tussen Israël en Hamas heeft op de Amsterdammers. Daarna nam de hele gemeenteraad een minuut stilte in acht.

Al tijdens de speech van burgemeester Halsema deed het geluid van de livestream het niet. Daarom werd na de geplande schorsing van vijf minuten, daarna iets langer geschorst. Rond 14.20 uur werd de vergadering definitief geschorst.

Afscheid Diederik Boomsma

Wat wel doorging was het afscheid van Diederik Boomsma: hij laat de Amsterdamse politiek na dertien jaar achter zich. Boomsma zat namens het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad en hoopt nu namens NSC, de partij van Pieter Omtzigt, in de Tweede Kamer terecht te komen.

De rest van de agenda is verplaatst naar morgenmiddag en morgenavond. Als het geluid het dan wel doet tenminste.