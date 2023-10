Op blote voeten jaagt SVA uit Assendelft op koppositie Kratje Trap: "We gaan ze pakken"

Voor een nieuwe aflevering van Kratje Trap reizen we dit keer af naar Assendelft. Drie goedlachse mannen van SVA 2 barsten van het zelfvertrouwen en geloven er heilig in dat ze de vrouwen van Nieuw Sloten 1 van hun troon stoten. "Die gaan we wel pakken ja, met het spel dan hè." Kijk mee op ze dat lukt in aflevering 5 van Kratje Trap.