Wijn van eigen druif: eerste oogst voor Schagense wijn is een feit

Maar het scheelde niet veel of de druiven hadden niet de juiste suiker- en zuurwaarden om er wijn van te kunnen maken. In onderstaande video vertelt Nick waar dat door kwam.

Gelukkig voor de heren is het suikergehalte van de druiven dus goed genoeg om er wijn van te gaan maken. De druiven worden na de oogst dan ook meteen naar een wijnmaker in Twente gebracht om geperst te worden en daarna wordt dat opgeslagen in tanks. "En dan komt de vergisting", legt Nick uit.

Rood of wit

En hoewel de wijngaard bestaat uit ranken met rode én witte druiven, is het voor de wijnmakers nog niet duidelijk wat voor soort wijn er uiteindelijk in de fles komt. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de druiven. "We hebben drie rassen staan en daar gaan we eerst drie stille wijnen van maken. Vervolgens gaan we daar elke maand langs om te kijken wat voor soort wijn we daarvan kunnen maken. Het kan zijn dat we er een blend van maken, dus alle drie de rassen bij elkaar doen, of toch wel rode en een aparte witte wijn", vertelt Nick.

Uiteindelijk hopen de vrienden met de oogst van dit jaar zo'n 1500 tot 2000 flessen te kunnen vullen met wijn van eigen druif. Het zal nog wel even duren voordat dat proces voltooid is, maar dat is het wachten voor de mannen meer dan waard. "Over een half jaar ongeveer dan gaat de fles open!"