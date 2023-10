De populaire Uitgeester dorpsdierenarts Ron van Coesant stopt. Zijn vertrek bij de Kliniek voor Gezelschapsdieren brengt zoveel droefheid teweeg onder zijn klanten, dat ze in actie zijn gekomen. Aan de oproep van dorpsgenoot Hester van der Kuij om hem een kaartje te sturen wordt massaal gehoor gegeven. "Na jaren van inzet heeft hij dit verdiend."

Ron van Coesant is een bekende naam onder de dierenbezitters in de IJmond. Zijn carrière begon in Castricum, waarna hij decennialang werkte vanuit zijn kliniek in Uitgeest. Enkele jaren geleden werd deze overgenomen door Evidensia, en nu heeft hij besloten te stoppen. De reden hiervoor blijft onbekend.

Foto: Uitgeesters komen in actie voor geliefde dierenarts - NH Nieuws / Loïs Iglesias

De klanten van Ron doet het vertrek zeer. Voor velen is hij meer dan slechts een dierenarts; Hester van der Kuij, initiatiefneemster van de kaartenactie, legt uit: "Hij heeft echt hart voor de dieren en is heel betrokken bij de beestjes. Ik denk dat hij bij veel mensen een speciaal plekje heeft."

Dierenvriend En dat blijkt, want onder de oproep van Hester stromen de reacties binnen. Sonja Boonstra is een van velen die Ron een kaartje zal sturen. Ze deelt haar herinnering aan de eerste ontmoeting met haar hond Scooba. "De eerste keer dat ik met mijn hond Scooba bij Ron op bezoek kwam, was het nog een piepklein pupje. De wachtkamer zat helemaal vol met mensen. Maar Ron zag me binnenkomen met de pup en zei tegen iedereen: "Jullie moeten nu even wachten. Dit is mijn eerste kennismaking met deze pup, en als ik dit niet goed doe, kan dat onze band schaden." "Vervolgens dook Ron naar de grond, ging plat op zijn buik liggen en begon hij met Scooba te spelen. Nou, dan heb je mij hoor! Scooba is nooit bang voor Ron geweest, vanaf die eerste ontmoeting waren ze dikke vrienden."

"Als je verdrietig was na het verlies van je huisdier, nam hij de tijd om je te troosten" Sylvia Hoolwerff

Ook Sylvia van Hoolwerff bewondert zijn toewijding. De dierenarts heeft haar geholpen in een moeilijke situatie: "Toen ik ooit een chihuahua kocht die helaas niet helemaal gezond bleek te zijn, was Ron er voor mij. Hij heeft me geholpen om de fokker op de zwarte lijst te krijgen en heeft me doorverwezen naar een gerenommeerde fokker." "Daarnaast ging het hem niet alleen om het dier, maar ook om het welzijn van de eigenaar. Als je verdrietig was na het verlies van je huisdier, dan nam hij de tijd om je te troosten."

Oplossing Ging er iets mis, maar Ron vond altijd een oplossing, vertelt Hester lachend: "Bijvoorbeeld toen ik een afspraak had om mijn eerste kat thuis te laten inslapen om 16:00 uur. Om 16:05 uur belde Ron op en zei: 'Volgens mij hadden we om 16:00 uur een afspraak.' Ik herinnerde hem eraan dat het om een thuisafspraak ging, en zonder aarzeling zei hij: 'Oeps, dat is mijn fout. Ik kom meteen'. Zo was Ron, altijd bereid om een extra stap te zetten en zijn eigen planning om te gooien." Met de kaartenactie wil Hester haar diepe waardering uiten voor de dierenarts die Ron is. "Hij is een bijzonder mens, en ik hoop dat we hem op deze manier kunnen bedanken voor zijn buitengewone toewijding en zorgzaamheid."