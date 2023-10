Parkeerreferendum Haarlem gaat door: de 4.000 geldige handtekeningen zijn binnen

Niets staat het Haarlemse referendum over het invoeren van betaald parkeren in grote delen van de stad meer in de weg. De voorvechters van de volksraadpleging melden dat het benodigde aantal ondersteuningverklaringen al binnen twee weken binnen is.

Foto: Flyer betaald parkeren gemeente Haarlem - NH Nieuws

Dat vertelt Edwin Vermaire van de facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren. "De griffie van de gemeente zou ons laten weten als we de 4.000 geldige handtekeningen zijn gepasseerd en we kregen net bericht van ze." 4.065 geldige handtekeningen En dat binnen twee weken tijd. De organisatoren hadden in totaal zes weken om die ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Die termijn loopt af op 9 november. Vermaire: "Volgens de laatste telling zijn er nu 6.640 verklaringen binnen, daarvan zijn er 4.187 gecontroleerd en 4.095 geldig verklaard." Alleen stemgerechtigde Haarlemmers van zestien jaar en ouder mogen een stem uitbrengen, maar er zijn ook mensen van buiten de gemeente die hebben gestemd, die stemmen tellen dus niet mee. Het zijn voornamelijk verklaringen die digitaal zijn ondertekend. Het overgrote deel van de papieren stembiljetten moet nog worden geteld en gecontroleerd. "We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om de buitenwereld duidelijk te maken hoe het betaald parkeren leeft onder de Haarlemmers", zegt Vermaire. "Leden van de facebookgroep gaan ook de deuren langs met de papieren ondersteuningsverklaringen. Een van hen heeft in haar eentje alleen al zo'n 200 handtekeningen opgehaald. Als we zoveel handtekeningen ophalen, geeft dat ook wel aan dat we die 30 procent gaan halen." Opkomstpercentage De uitslag van het raadgevend referendum is namelijk alleen geldig als de opkomst minimaal dertig procent is. De datum moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Edwin Vermaire: "Het lijkt logisch dat samen te laten vallen met de Europese verkiezingen begin juni volgend jaar. Dat scheelt een hoop geld en is goed voor de opkomst."

"Ik ben er heel blij mee, het kon al bijna niet meer misgaan" Ruud Kuin, SP Haarlem