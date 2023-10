Lelystad wil in Markermeer bouwen, Rijk wil geen nieuw land winnen

Om de kuststrook van Lelystad te ontwikkelen is de gemeente Lelystad in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lelystad wil buitendijkse woningen en een recreatiegebied in het Markermeer realiseren, maar het Rijk wil daar juist geen nieuw land meer winnen.

Het IJssel- en het Markermeer zijn volgens het Rijk in de toekomst belangrijk als zoetwaterbuffer, waarbij het waterpeil meer moet kunnen fluctueren.

De gemeente is al jaren bezig met een plan om het gebied tussen Lelystad Haven en Bataviahaven aantrekkelijker te maken. Onder de naam 'Waterfront' wil de gemeente een stadsstrand, een wandelboulevard en woningen bouwen, allemaal buitendijks.

Vergevorderd plan

Voor het zover is moet het ministerie eerst overtuigd worden dat het om een vergevorderd project gaat. Daarvoor geldt namelijk een uitzondering. Wethouder Piet van Dijk denkt dat hem dat gaat lukken. "Wat ons betreft kunnen we gewoon door. We zijn al bezig met een bestemmingsplan en een ontwerp, en daar gaan we gewoon mee door. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk in gesprek met het ministerie over hoe we dit op een goede manier gaan inpassen."

De wethouder sluit niet uit dat het ministerie een streep door de plannen zal zetten. "Het ministerie kan natuurlijk altijd iets proberen, maar wij denken dat wij een goede positie hebben", zegt hij. "Bovendien is er een behoefte aan woningen en Lelystad heeft dit project wat dat betreft nodig."