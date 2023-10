Gemeente zet invoering betaald parkeren Sportheldenbuurt Haarlem per direct stop

Betaald parkeren in de Haarlemse Sportheldenbuurt wordt per direct stopgezet. Dat meldt wethouder Bas van Leeuwen in een brief aan de gemeenteraad. Het draagvlakonderzoek in de wijk is onzorgvuldig gedaan.

Duidelijk is dat wie al betaald heeft voor een parkeervergunning, dat geld terugkrijgt van de gemeente. Bewoners die op straat parkeerden in de buurt en daar bij de parkeerautomaat voor betaalden, kunnen een verzoek bij de gemeente doen om dat geld terug te krijgen. Binnenkort is er een inloopspreekuur voor omwonenden.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft in de raadsinformatiebrief dat er een streep gaat door de parkeervergunningen en bezoekersregelingen in de Sportheldenbuurt. Bewoners met een vergunning krijgen daar nog een brief over.

Het betaald parkeren in de Sportheldenbuurt in Haarlem is vooralsnog geen lang leven beschoren. De regeling werd op 30 mei van dit jaar ingevoerd, maar wordt nu dus alweer afgeschaft.

De wethouder schrijft in de brief dat met dit besluit de parkeerproblemen in de Sportheldenbuurt niet is opgelost. Uit het draagvlakonderzoek kwam volgens de gemeente geen duidelijk beeld over de voor- en tegenstanders van betaald parkeren. Het college besluit om geen nieuw onderzoek te doen tot na het referendum over het parkeerbeleid, dat volgend jaar plaatsvindt.

Raadslid Ruud Kuin van de SP is één van de aanjagers van het parkeerreferendum. Hij is blij met het besluit van de gemeente: "Ik vind het een verstandig besluit. En ik vind het mooi dat de bezwaarschriftencommissie het draagvlakonderzoek uitgebreid noemt als motivatie voor hun advies. Want dat is juist het punt waar het allemaal om draait in onze strijd."