Doneer een boom aan voedselbos Stompetoren tijdens Treevember

Fruitbomen, eetbare struiken, notenbomen en een waterpomp. De wensenlijst voor het voedselbos in Stompetoren is goed gevuld. Het bos in aanleg doet daarom ook mee aan Treevember, een actie die 'bomendonateurs' hoopt te scoren. Linda Appelman en haar compagnons kunnen alle steun gebruiken. "We hebben drie weken om geld op te halen voor extra bomen."

Linda is samen met Wendy Weel en Marjo van der Burg ruim een jaar geleden met de aanleg van een voedselbos begonnen aan de Noordervaart in Stompetoren begonnen. Er staan nu zo'n zeshonderd boompjes die tien jaar de tijd krijgen om tot een volwaardig bos uit te groeien.

Maar er mogen er nog meer bij. Daarom doen ze mee met Treevember, een boomplantmaand van The Pollinators, een stichting die streeft naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Wie wil kan bomen en struiken doneren en vervolgens ook zelf planten.

Kers, pruim en framboos

In het voedselbos van Linda, Wendy en Marjo is dus nog ruimte genoeg. "We hebben plek voor bomen en struiken zoals kers, pruim, appelbes, honingbes, pruimkers en framboos. Ook willen we zes notenbomen en twee tamme kastanjes planten."

Daarnaast is een waterpomp hoog nodig. Doneren kan door geld over te maken op de speciale crowdfundpagina van het Stompetorense voedselbos. "Dat kan al vanaf 10 euro. Zo maken we het mooiste habitat voor bestuivende insecten in de Schermer, die je ook dagelijks kan bezoeken."

Op 11 november is de feestelijke plantdag voor de gedoneerde planten en bomen in Stompetoren. Naast het voedselbos in de Schermer doen in Noord-Holland ook de bossen op Texel en in Amsterdam mee aan Treevember.

Eerder dit jaar waren met de camera op bezoek bij Linda en haar vrijwilligers: