De Peiling: wat is jouw bijzonderste bijbaan?

In West-Friesland is een dringend tekort aan krantenbezorgers, terwijl het een mooie bijbaan is voor jong en oud. Er zijn nog veel meer manieren om een extra zakcentje te verdienen: van bollenpellen tot kassawerk of van hondenuitlater tot barista. Wat is de meest bijzondere bijbaan die jij hebt gehad?

Bijna iedereen heeft wel een bijbaantje gehad en die lopen uiteen. Fotograaf, barista of toch krantenbezorger. Die laatste tak van sport loopt gevaar, want op meerdere plekken in West-Friesland is er een dringend tekort aan krantenbezorgers. Zo erg zelfs, dat de ochtendkranten vaak later bezorgd worden en bijna alle medewerkers van de bezorging meerdere wijken lopen.

Extra zakcentje

Een bijbaan die ook al generaties meegaat is die van bollenpeller. Elke zomer werken jongeren hard in de kassen om een extra centje te verdienen. Ook bijles geven, tuinen schoffelen, oppassen op de buurtkinderen of zelfs kisten dragen zijn manieren om wat geld te verdienen naast de studie. Welke bijzondere bijbaan had jij of is je het meest bijgebleven?